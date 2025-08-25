Us Open, l'Italia sorride a metà nella prima giornata: Darderi e Paolini implacabili, ko Nardi e Passaro

La prima giornata degli US Open 2025 ha regalato emozioni contrastanti all’Italia tennistica: qualche sorriso di speranza, ma anche ostacoli da superare subito.
Avanzano Darderi e Paolini
Darderi conferma il suo grande stato di forma: un netto 6-2, 6-1, 6-2 rifilato all’australiano Hijikata, e approdo meritatissimo al secondo turno.
Paolini, testa di serie n. 7, prosegue con sicurezza: 6-2, 7-6(4) sull’australiana Aiava, con un secondo set combattuto e chiuso al tie-break.
Amara eliminazione per Bronzetti e Nardi
Bronzetti, reduce da buoni risultati stagionali, viene eliminata dalla 18enne ceca Tereza Valentová con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 dopo 2 ore e 8 minuti di battaglia.
Nardi, purtroppo, non riesce a passare il primo turno e saluta subito il torneo (eliminato nettamente dal ceco Machac 6-3, 6-1, 6-1).
