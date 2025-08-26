Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tennis: super Alcaraz agli US Open. Batte in 3 set a debutto Opelka e passa al secondo turno

Un Carlos Alcaraz in forma smagliante supera al debutto agli Us Open l’americano Reilly Opelka in tre set, col punteggio di 6-4 7-5 6-4 dopo 2 ore e 6 minuti di gioco. Una partita molto bella e combattuta, giocata benissimo dal gigante americano (alto 2,11 metri), n.67 del mondo, che nulla però ha potuto contro un Alcaraz in grande spolvero fin da subito che ha messo in mostra tutti i suoi colpi del repertorio, ha servito benissimo (nel primo set non ha perso un solo punto), risposto meglio e regalato al pubblico alcune giocate da extraterrestre. Ora al secondo turno lo spagnolo affronterà l’italiano Mattia Bellucci.

