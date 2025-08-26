Us Open, disco verde per Musetti: dopo un set perso al tie break vince 3-1

Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e del seeding, batte in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco, il punteggio a favore dell’azzurro. Il tennista toscano approda così al secondo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Musetti al secondo turno attende il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin. Altri risultati. Primo turno: Denis Shapovalov (Can, 27) n. Marton Fucsovics (Unno) 6-4 6-4 6-0.