Us Open, disco verde per Musetti: dopo un set perso al tie break vince 3-1

Lorenzo Musetti of Italy celebrates after winning his men's singles round of 16 match against Daniil Medvedev of Russia (not pictured) at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 13 May 2025. ANSA/ETTORE FERRARI

Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e del seeding, batte in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco, il punteggio a favore dell’azzurro. Il tennista toscano approda così al secondo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Musetti al secondo turno attende il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin. Altri risultati. Primo turno: Denis Shapovalov (Can, 27) n. Marton Fucsovics (Unno) 6-4 6-4 6-0.

