Us Open, immenso Cobolli. L'azzurro vince la maratona con Brooksby e ora derby italiano con Musetti

Una partita pazzesca per Flavio Cobolli agli Us Open nel match di secondo turno sul campo 17 contro l'americano Brooksby. Il tennista romano ha vinto un match maratona durato 4 ore e mezzo e ora al terzo turno affronta Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano.

Cobolli si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (tie-break vinto 10-3). Un giovedì di fine agosto da ricordare per l'Italtennis con tre vittorie italiane su tre e tre atleti al terzo turno: Sinner, Musetti e Cobolli (al terzo turno ieri erano arrivati anche Darderi e la Paolini nel femminile).

