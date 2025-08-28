Us Open, Sinner sul velluto contro Popyrin. Ora al terzo turno sfida con Shapovalov

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli US Open, ultimo slam stagionale. L’altoatesino ha battuto in tre set l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in poco più di due ore di gioco. Al terzo turno Sinner affronterà il canadese Shapovalov.

"Ero concentrato e motivato nel giocare il mio miglior tennis possibile. Sono contento di aver vinto queste due partite senza perdere un set. Ho avuto l'impressione di non aver servito bene, ma in risposta ho fatto una buona partita". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Alexei Popyrin al secondo turno degli Us Open.