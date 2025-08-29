Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Singapore, le nuotatrici Pilato e Tarantino fermate in aeroporto per un presunto furto. Interviene la Farnesina

Italian Benedetta Pilato competes in the Women's 100m Breaststroke Final of the Swimming competitions during the Paris 2024 Olympic Games at the Paris La Defense Arena in Paris, France, 29 July 2024. Summer Olympic Games will be held in Paris from 26 July to 11 August 2024. ANSA/ETTORE FERRARI

Rientro turbolento per le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, reduci dai Mondiali di nuoto di Singapore. Prima dell’imbarco verso l’Italia, le due atlete sono state fermate dalla polizia locale dopo che le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso la Tarantino mentre riponeva alcuni oggetti sottratti all’interno della borsa dell’amica.

Le due pugliesi sono state trattenute per ore, private del passaporto e sottoposte a interrogatorio con l’accusa di furto. Allertate l’ambasciata italiana e la Farnesina, il caso si è risolto grazie all’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo le spiegazioni e le scuse, le atlete hanno ottenuto un permesso speciale per il rientro, con il solo avvertimento a non reiterare l’episodio.

Insieme a loro si trovavano anche le compagne di squadra Anita Bottazzo e Sofia Morini, anch’esse interrogate e bloccate fino al chiarimento della vicenda. Le quattro hanno poi potuto fare ritorno in Italia.

