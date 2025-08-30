Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Europei di Basket, l'Italia si riscatta: Melli e Niang si abbattono sulla temibile Georgia (78-62)

Europei di Basket, l'Italia si riscatta: Melli e Niang si abbattono sulla temibile Georgia (78-62)

Riscatto dell’Italia che batte la Georgia per 78-62 nella seconda partita del gruppo C degli Europei di basket. In ragazzi di coach Pozzecco, dopo un inizio non brillante, allungano nel secondo tempo ed incamerano i primi due punti in classifica. Decisivo il parziale di +11 nella seconda parte del terzo quarto ed il +13 all’inizio del quarto. Segnali di ripresa da parte di Fontecchio; ancora una buona partita di Melli e del giovane Niang ma tutta la squadra ha giocato bene. Il prossimo impegno è in programma domani contro la Bosnia Erzegovina.

