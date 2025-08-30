Orsolini rilancia il Bologna, primo ko per il Como delle meraviglie. Cutrone salva il Parma con l'Atalanta

PARMA-ATALANTA 1-1

MARCATORI: 34'st Pasalic, 40'st Cutrone.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki 6; Delprato 6, Circati 6, Valenti 5.5; Lovik 5.5, Bernabé 6.5 (47'st Estevez sv), Keita 5 (36'st Ordonez sv), Valeri 6; Almqvist 5 (11'st Oristanio 6.5), Sorensen 5.5 (36'st Cutrone 7); Pellegrino 6. In panchina: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Balogh, Benedyczak, Begic, Britschgi, Djuric, Troilo, Plicco. Allenatore: Cuesta 6.5. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 5.5 (44'st Brescianini sv), Hien 5.5, Djimsiti 6; Bellanova 5.5, De Roon 6.5, Pasalic 7, Zalewski 6 (20'st Zappacosta 6); De Ketelaere 6, Maldini 5.5 (20'st K.Sulemana 5.5); Scamacca 6 (19'st Krstovic 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, I.Sulemana, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Bonfanti. Allenatore: Juric 5.5. ARBITRO: Mariani (Aprilia) 6. NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Hien, Valenti, Oristanio, De Roon. Angoli 2-1 per l’Atalanta. Recupero 3'; 4'.

Al Tardini, tra Parma e Atalanta, la partita si accende solo nella ripresa. La prima frazione scivola via con poche emozioni: Atalanta sfiora il gol con un palo di Scamacca, Parma risponde con un destro da fuori di Valenti ben parato da Carnesecchi. Nella ripresa, la Dea passa in vantaggio al 79': azione concitata in area parmense, Krstovic allarga per Pasalic che, con una rasoiata dal limite, trafigge Suzuki. La reazione del Parma è immediata: pochi minuti dopo, al 85', l’esordiente Patrick Cutrone, appena entrato, si inserisce perfettamente in area e insacca di testa su mischia da punizione, sfruttando un miracolo di Carnesecchi su Delprato, ma nulla può sul colpo ravvicinato del nuovo centravanti. L’ultima parte di gara registra qualche spunto dell’Atalanta, ma il Parma regge tenacemente fino al fischio finale.