Europei di basket: Bosnia ko, l'Italia vince 96-79. Grande prova di Fontecchio

Dopo la vittoria sulla Georgia, l’Italia affronta la Bosnia Erzegovina con l’obiettivo di salire al secondo posto nel girone alle spalle dell’imbattuta Grecia. E per la terza partita consecutiva coach Pozzecco continua con i suoi titolari: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Momo Diouf. Ma la sfida contro la Georgia di ieri ha dimostrato che dalla panchina possono arrivare protagonisti importanti come Saliou Niang.

Dopo un inizio sotto tono l’Italbasket si riprende riportando tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto il match in equilibrio grazie soprattutto ad un Fontecchio in serata di grazia che riesce a portare i suoi fino ad un massimo vantaggio di 9 punti. Nel finale del secondo quarto Gallinari e compagni hanno una specie di blackout e si fanno riprendere dalla Bosnia che piazza un 9-0 riportandosi in parità 36-36. Alla sirena l'Italia chiude comunque in vantaggio di quattro punti.

Nel terzo quarto parte meglio la Bosnia che si rifa sotto passando avanti, mentre gli azzurri restano a galla sempre grazie alle prodezze di Fontecchio già oltre i 20 punti personali. Il match prsegue in pieno equilibrio tra sorpassi e controsorpassi. Nel finale del terzo quarto salgono di tono Spissu e Melli che portano l’Italia a +8. Nell’ultimo quarto l'Italia continua a pressare portando il vantaggio in doppia cifra e chiudendo il match con un successo che sa di rilancio e speranze rinnovate per raggiungere gli ottavi di finale. Il tutto con un Fontecchio formato Nba a sfiorare i 40 punti.