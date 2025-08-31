Il direttore tecnico della nazionale di nuoto Butini: "Pilato e Tarantino hanno commesso una grande sciocchezza"

«Grande amarezza per un comportamento che non giova a nessuno e di certo nuoce al movimento in generale». Lo afferma in un’intervista a La Repubblica, Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale di nuoto parlando del caso Pilato-Tarantino.

Ha avuto modo di sentire le due ragazze? «No, e non solo perché i fatti si sono svolti in un periodo fuori dalla convocazione in nazionale - aggiunge -, ma anche perché non ho proprio voluto. Cosa avrei potuto dire se non quello che avranno già detto loro i genitori?». «Nel mio ruolo avrò modo di sicuro di parlarci - prosegue -: dirò loro che hanno fatto una grande stupidaggine. Sono dei portavalori, anche quando non indossano la tuta azzurra. Quello che hanno fatto è molto grave. Finire in prima pagina per questo, anche no».

Pilato e Tarantino sono entrambe staffettiste: non la preoccupano le conseguenze sul lato tecnico? «Sì certo, perché questa storia ha colpito una medaglia del Mondiale che è diventata anche una gara olimpica. E mi preoccupa il peso che dovremmo dare al tutto e che dovrà essere un peso giusto». «La federazione ha stigmatizzato l’accaduto - afferma ancora Butini - anche se le ragazze non erano in convocazione nazionale. Col presidente Paolo Barelli valuteremo nei prossimi giorni la situazione e prenderemo provvedimenti quando avremo più elementi per un quadro più chiaro. Ma in generale è una storia che deve servire a tutti noi»