Us Open, avanzano i big: Djokovic e Alcaraz ai quarti di finale

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno conquistato i quarti di finale degli US Open. Il numero due spagnolo Alcaraz e l’icona del tennis Djokovic, che potrebbero incontrarsi in semifinale, hanno entrambi registrato vittorie in tre set sul campo principale dell’Arthur Ashe Stadium. Il cinque volte campione del Grande Slam Alcaraz ha battuto il francese Arthur Rinderknech 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 e non ha ancora perso un set in questo torneo."Penso che il mio stile di tennis si adatti piuttosto bene all’energia che si respira qui a New York», ha detto il 22enne. «L'energia è speciale sia nella sessione diurna che in quella notturna. Non importa, il pubblico è sempre presente. Lo adoro e penso che sia per questo che qui gioco il mio miglior tennis», ha aggiunto. Alcaraz affronterà martedì nei quarti di finale il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 20. Lehecka ha raggiunto gli ottavi di finale di un Grande Slam per la seconda volta dopo aver battuto il veterano francese Adrian Mannarino per 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2.

Djokovic, 38 anni, ha continuato la sua corsa verso il 25 titolo del Grande Slam in singolo, un record, sconfiggendo con un netto 6-3, 6-3, 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff, non una testa di serie. «Sicuramente aiuta servire bene. Penso di aver servito molto bene nell’ultimo turno e anche stasera», ha detto Djokovic. «Questo rende le cose più facili in campo». Martedì Djokovic affronterà nei quarti di finale il numero quattro del seeding Taylor Fritz, l’unico americano rimasto in gara.