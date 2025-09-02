Eurobasket, l'Italia non si ferma più! Battuta anche la Spagna (67-63): nel mirino il primato

Impresa dell’Italia che nella quarta partita del girone C di EuroBasket 2025 ha sconfitto la Spagna per 67 a 63 (parziali: 10-18; 20-18; 19-11; 18-18). Questa sera alla 'Spyros Kyprianou Arenà di Limassol a Cipro, gli azzurri del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco hanno avuto la meglio degli spagnoli di Sergio Scariolo al termine di un match combattuto, difficile e ricco di emozioni. Pensare che l’Italia era andata in svantaggio per 13 a 0. L’aggancio e il sorpasso degli azzurri è avvenuto negli ultimi secondi del terzo quarto. L’Italia per la terza volta consecutiva ha sconfitto la Spagna agli Europei. L’Italia tornerà in campo giovedì 4 contro i padroni di casa di Cipro nella quinta ed ultima partita della pool C.