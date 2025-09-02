Us Open, Sinner contro Musetti: l’Italtennis va in scena a New York. Derby azzurro nei quarti, prima volta nella storia degli Slam

Furia Sinner, gioia Musetti. Al di là di ogni aspettativa. Due italiani ai quarti di Flushing Meadows: la gioventù d’orata del tennis azzurro va in scena a New York. Non era mai accaduto che due italiani si affrontassero nei quarti di finale di uno Slam nella storia del tennis: 29 scontri diretti nei Majors ma mai oltre il terzo turno.

Due match surreali. Bublik investito dalla furia di Jannik: tre games lasciati all’avversario e pratica chiusa in meno di un’ora e mezza e conti rimessi in ordine dopo lo scivolone di Halle; Munar travolto da Musetti nello stesso arco temporale nel quale ha concesso soli quattro giochi a un avversario stordito e incredulo.

Serata straripante, che proietta Sinner e Musetti verso un derby storico, di straordinario interesse tecnico. E qui si apre un altro capitolo: quali armi hanno i due per piegare l’altro? Sinner si pianterà sulla riga di fondo e spingerà sulla diagonale di rovescio, Musetti proverà a mettere in difficoltà l’amico-avversario puntando sui top spin per non far giocare Jannik all’altezza dell’anca: sul gioco orizzontale Lorenzo non ha chance. Quindi l’anticipo nell’impatto di Sinner, le variazioni di Musetti. Le percentuali al servizio saranno decisive, soprattutto per Musetti se vorrà spostare il match in avanti. Sarà dura. Sinner è con Alcaraz il migliore ribattitore del circuito. Jannik alla battuta ha più margini: può comunque innescare lo scambio.

Pronostico chiuso? Nulla è impossibile in questo sport di momenti e solitudine, ma Musetti ha troppi cerchi di fuoco da superare. E Paolo Bertolucci se ne è già rammaricato: “Non fosse stato dalla parte del tabellone di Sinner, Musetti poteva sognare la semifinale “. Comunque vada è ottavo nella Race, il Master di Torino con i primi 8 al mondo è nel mirino. Obiettivo possibile, traguardo doveroso da inseguire a ottobre. Noi ci godiamo la gioventù d’orata