Us Open: Djokovic batte Fritz in 4 set, ora Alcaraz in semifinale

Novak Djokovic accede ancora una volta alle semifinali degli Us Open, dove sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 2 al mondo nel ranking Atp. Il tennista serbo, ex numero uno al mondo ed oggi quinto in classifica, si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 sullo statunitense Taylor Fritz, finalista lo scorso anno contro Jannik Sinner. Djokovic, 38 anni, detiene il record di tornei dello Slam vinti con 24 successi, a New York si è imposto 4 volte, l’ultima nel 2023, e ha perso altre 6 finali.