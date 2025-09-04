Troppo Jannik per Lorenzo: Sinner straripante ma rispettoso

Jannik gioca raggomitolato su se stesso per estendersi quando impatta a ridosso della riga di fondo; Lorenzo arrotonda e iperbolizza in prossimità della prima fila delle tribune . La dimensione spazio-temporale combinata con la velocità dello scambio non offre chance al toscano. Sinner azzanna la diagonale di sinistra ma lo fa con il dritto per aprire il campo al tracciante inside-in sul lato destro al terzo jeb. Musetti si difende come può ma anche il backspin di rovescio, basso e viscido, non fa male a Jannik.

Nel derby tra splendidi talenti italici mandato in onda nel prime time americano, con buona pace del pubblico europeo, che ha costretto brigate di “malati di tennis” in Italia a fare l’alba, ha prevalso chi era logico prevalesse. Tra Sinner e Musetti ci sono almeno due scalini di differenza e il gap è tecnico, di velocità di palla, cinetico .

La partita è quasi un monologo. Primo set chiuso dall’altoatesino in 22 minuti e con un parziale di 22 punti a 7.

C’è contesa nel secondo parziale fino al nono gioco. Musetti gioca il 90 per cento di prime palle (nel primo set 44%) e resta agganciato al compagno di Davis, che invero gli concede anche una palla break al terzo gioco: un’illusione annullata con una prima di servizio vincente. Al nono game lo strappo: un dritto in rete di Lorenzo e un doppio fallo consegnano il secondo “giro” a Jannik.

Ma Musetti è finalmente in partita e questo basta a consolare la brigata italica “malata di tennis”. Quanto ai mirabolanti rovesci del toscano, non ne ricorrono le condizioni e bisognerà attendere altra occasione.

Sopra di due set Sinner, anche i più ottimistici appassionati di un gioco generato dal diavolo, non avrebbero potuto non ritenere che di cera nella candela musettiana ne fosse rimasta davvero poca. E difatti Jannik strappa subito, brekka in apertura, alza lo spinnaker per veleggiare di poppa. Lorenzo non getta la spugna ma lo segue a distanza, Jannik si limita ad annullare senza patemi quattro palle break al terzo game e due al sesto, poi governa le vele nei turni di servizio. Lorenzo avrebbe tutte le ragioni per avvertire frustrazione ma lotta. E fa un figurone. Dall’altra parte c’è un’auto con cilindrata di gran lunga più potente e dall’anima spietata.