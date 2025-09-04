Us Open, eliminate in semifinale Errani-Paolini. Sconfitte in due set dalla coppia Routliffe-Dabrowski

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono riuscite a superare l’ostacolo della semifinale del torneo di doppio femminile degli Us Open. La coppia azzurra è stata sconfitta in due set (6-4 6-3 in un’ora e 13 minuti) dalle teste di serie numero 3, Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe, campionesse a New York nel 2023. Venerdì Dabrowski/Routliffe si giocheranno il titolo con la coppia numero uno del ranking allo Us Open, composta dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, che hanno battuto 6-3 7-6(3) il duo formato dalla russa Kudermetova e dalla belga Mertens, teste di serie numero 4.