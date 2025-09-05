Le notti e lo Sport, di nuovo svegli per Jannik

Ci sono notti di Sport magiche e folli per le emozioni che sai ti trasmetteranno e la forzatura che devi esercitare su te stesso per sfidare l’alba godendo dell’Evento. E gli amanti dello Sport, che sono più inclini alla vita sfrondata dalle imposture della quotidianità civile, che apprezzano sforzi e sacrifici, solitudini e picchi di gioia, lo sanno. Ne vale sempre la pena. Anche se i tuoi idoli ne escono sconfitti. Avevo 8 anni quando mio padre mi avvisò: “questa notte ti chiamo, vediamo insieme il match di Cassius Clay contro George Foreman. Sarà meraviglioso” . L’idea mi piacque, forse perché pensai che mi si stava concedendo qualcosa che ampliava il mio recinto di bambino. Quella sfida di Kinshasa ha segnato la storia dello sport. E quell’uomo, divenuto Mohammed Alì, ha segnato la storia dei diritti civili in America. Sono ancora grato a mio padre per avermelo fatto conoscere. Ne studiai ruolo e personalità in seguito.

Di notte di Sport sono costellate molte vite attratte dalla competizione fisica, tecnica, psicologica. Alle 5 del mattino di una domenica di dicembre del 1984, aspettai la prima finale della Coppa Intercontinentale in cui era impegnata la mia Juventus. La mandavano in onda su Telepiù, avversario l’Argentinos Junior. Il cielo toccato con la mano dopo i calci di rigore. Di notti di sport ne ricordo molte altre, tra eventi olimpici e calcistici: ora vengono “imposte” dal tennis in cui sono splendidi protagonisti gli italiani e che si gioca a ogni parallelo e meridiano del pianeta. Stasera - va da sé, a chi interessa, ovvero un segmento di appassionati, forse più folto di quanto si immagini - ce ne tocca un’altra: la semifinale degli Open americani tra Sinner e Auger Aliassime. Con il nostro super favorito.

Si parte all’1. È notte, ma giusto un po’. Si resisterà per una volta di più. Proiettandoci già sulla finale di domenica, che non sarà di notte (ore 22), ma di certo sarà altra sfida epica che attraverserà la notte. Con il solito Alcaraz, Djokovic permettendo.