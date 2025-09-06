Marquez vince la sprint al Montmeló, Ducati festeggia il settimo titolo costruttori

Al Montmeló Marc Marquez centra l’ottava vittoria sprint consecutiva e regala a Ducati il settimo titolo costruttori, il sesto di fila, record assoluto in MotoGP. Lo spagnolo ha approfittato della caduta del fratello Alex, in fuga con un buon margine a quattro giri dal termine.
Sul podio anche Fabio Quartararo, autore di una prova brillante con la Yamaha, e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. In classifica mondiale Marquez sale a 467 punti, con un vantaggio consistente su Alex e Bagnaia, tanto che il nono titolo iridato potrebbe arrivare già a Misano.
Giornata da dimenticare per il team Ducati-Gresini, con le cadute di Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi, quest’ultimo fortunatamente senza fratture. Ancora difficoltà per Francesco Bagnaia, solo 14° dopo una qualifica negativa e lontano dalla lotta di vertice.
