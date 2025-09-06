Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Marquez vince la sprint al Montmeló, Ducati festeggia il settimo titolo costruttori

Marquez vince la sprint al Montmeló, Ducati festeggia il settimo titolo costruttori

di

epa12161896 Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez of Spain in action during the qualifying for the Motorcycling Grand Prix of Aragon in Teruel, Spain, 07 June 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Aragon will be held at MotorLand Aragon racetrack on 08 June 2025. EPA/JAVIER CEBOLLADA

Al Montmeló Marc Marquez centra l’ottava vittoria sprint consecutiva e regala a Ducati il settimo titolo costruttori, il sesto di fila, record assoluto in MotoGP. Lo spagnolo ha approfittato della caduta del fratello Alex, in fuga con un buon margine a quattro giri dal termine.

Sul podio anche Fabio Quartararo, autore di una prova brillante con la Yamaha, e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. In classifica mondiale Marquez sale a 467 punti, con un vantaggio consistente su Alex e Bagnaia, tanto che il nono titolo iridato potrebbe arrivare già a Misano.

Giornata da dimenticare per il team Ducati-Gresini, con le cadute di Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi, quest’ultimo fortunatamente senza fratture. Ancora difficoltà per Francesco Bagnaia, solo 14° dopo una qualifica negativa e lontano dalla lotta di vertice.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province