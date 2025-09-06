Oggi le azzurre di Velasco contro il tabù Brasile per conquistare la finale

Italia-Brasile non è mai una sfida banale. Che si tratti di calcio o di pallavolo, la fantasia al potere (sportivo) accende entusiasmi e timori. Che sono poi esattamente le emozioni vissute dalle azzurre del volley alla vigilia della semifinale mondiale, in programma oggi a Bangkok alle 14.30 ora italiana. «Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile», dice il commissario tecnico Julio Velasco.

Il tabù mondiale è un po’ meno tabù fuori dal perimetro iridato, visto che gli ultimi due incroci hanno sorriso alle azzurre di Velasco, contribuendo a costruire la serie di 34 vittorie di fila che il ct guarda con scetticismo. «Non conterà per loro il passato, così come non conterà per noi la serie: sarà una partita a se stante. E soprattutto una bella partita», la sua convinzione. Danesi, Egonu e compagne hanno battuto le brasiliane negli ultimi due incontri di Nations League: prima nella fase a gironi, 3-0 a Rio de Janeiro, poi nella finale di Lodz, con un 3-1.

Per l’argentino Velasco ci sarà poi una sfida nella sfida, quella col tecnico brasiliano Zè Roberto: «Con lui scherziamo sempre, “Sei ancora qua?”, mi dice. E io, “Sì, finché non molli tu non mollo neanche io”».

Più o meno quello che succederà tra azzurre e brasiliane in campo domani. «Questa sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata e da giocare con grande attenzione la convinzione del ct dell’Italia -. Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto. Sarà una bella partita, poi speriamo di vincerla...».