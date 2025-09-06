Us Open: 4 set e 3 ore e mezza di gioco per battere Auger-Aliassime, Sinner in finale contro Alcaraz

Jannik Sinner batte Auger-Aliassime in quattro set e vola in finale agli Us Open, ultimo Slam della stagione. Il punteggio, 6-1 3-6 6-3 6-4, non rende appieno la durezza di quasi tre ore e mezza di gioco a Flushing Meadows, fatte di scambi intensi, game lunghi e continui cambi di inerzia e leadership. Entrambi i giocatori hanno accusato il clima pesante e umido dello stadio, con l’intervento del fisioterapista richiesto da tutte e due le parti.

Alla fine l’azzurro ha trovato la solidità necessaria per chiudere un match difficile e guadagnarsi una nuova finale contro Carlos Alcaraz che, nell’altra semifinale, ha superato in tre set Novak Djokovic.

Sinner parte forte riproponendo quel gioco asfissiante che quest’anno non ha lasciato scampo a nessuno dei suoi avversari. La palla viaggia veloce, sorvola la rete, bacia le righe. C'è profondità in ogni scambio. Auger-Aliassime prova a non arretrare troppo, a restare dentro il campo e rispondere colpo su colpo, ma il braccio di ferro sembra essere a senso unico. Il break iniziale permette all’azzurro di gestire il set puntando tutto sul servizio. Il canadese aumenta la pressione, varia altezze e rotazioni, ma resta sempre un passo di troppo dietro alla linea di fondo. Ed è costretto a rischiare di più sulle seconde palle, oltre che forzare le prime, pur di non subire la risposta tagliente di Sinner. Insomma, le soluzioni che gli hanno garantito le vittorie su Zverev, Rublev e De Minaur non funzionano. Il primo set si chiude veloce: 6-1 in 43 minuti per l’italiano.