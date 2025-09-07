Al via la finale degli Us Open: Alcaraz vince il primo set (6-2) ma Sinner c'è (4-1 nel secondo)

Alla quinta finale di stagione, la terza di Slam, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata una sfida eterna. A Flushing Meadows i due tornano a giocarsi un traguardo che vale doppio, perché chi vince gli US Open si prende (o conserva) il primato nella classifica mondiale. E lo fanno davanti agli occhi di uno spettatore d’eccezione, il presidente americano Donald Trump, atteso (ma confermato dagli organizzatori) per seguire dal vivo la finalissima tutta europea: un fatto insolito per i presidenti in carica, l’ultimo infatti a partecipare al torneo di casa era stato Bill Clinton che nel 2000 aveva assistito alla vittoria di Venus Williams nella finale femminile.

E Alcaraz è partito subito forte con il break al primo gioco. Azzurro troppo falloso in questo primo set e così lo spagnolo piazza il secondo break e va 5-2. Poi a zero tiene il servizio chiude il primo set (6-2) in 37'. Ma nel secondo set grande è la reazione di Sinner. Che al quarto gioco strappa il servizio ad Alcaraz e adesso è 4-1.