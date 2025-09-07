In 48 ore si fa l'Italia: da Sinner all'Italvolley femminile fino ai ragazzi di Gattuso e Pozzecco. Non si scappa, tutti a tifare azzurri!

O si fa l'Italia o al massimo... sarà un gran peccato. Perché in fondo conta viverle certe vigilie, conta arrivarci. E lo sport di casa nostra - da sempre prolifico - sta vivendo un'epoca memorabile. “Certo, c'è Sinner!”, obietterà qualcuno. Obiezione accolta, ma in questa fase storica sarebbe da orbi ridurre il tutto all'inossidabile tennista con i capelli color carota e il dritto che buca qualsiasi superficie.

Sinner per la tripletta Slam

Avercene di traini così! E non solo per il movimento tennistico, che sta vivendo la sua primavera più bella e colorata. Sia chiaro, avere un Musetti nella Top ten stabile da un bel pezzo passa quasi in secondo piano solo perché Sinner, giustamente e meravigliosamente impietoso, maciulla tutto e tutti e finisce col lasciare a terra anche compagni di squadra e amici. E anche il carrarino, infatti, ha pagato la tassa Sinner. In contanti, senza ricevere il becco di un euro di resto. Ma oggi sarà davanti alla tv proprio come tutti gli altri a tifare per il compagno di Davis che incrocia - guarda un po' - un altro che le pagine di storia non si limita a scriverle ma le vuole incidere nella roccia: Alcaraz. E rieccoci al duello che ha infiammato finali dei Master 1000 e - soprattutto - Slam. Inutile spendere ulteriori parole per galvanizzare un match che è già epico prima che i due entrino in campo. Tv sintonizzata, oggi, sul tennis, dalle 20.