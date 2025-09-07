In 48 ore si fa l'Italia: da Sinner all'Italvolley femminile fino ai ragazzi di Gattuso e Pozzecco. Non si scappa, tutti a tifare azzurri!

O si fa l'Italia o al massimo... sarà un gran peccato. Perché in fondo conta viverle certe vigilie, conta arrivarci. E lo sport di casa nostra - da sempre prolifico - sta vivendo un'epoca memorabile. “Certo, c'è Sinner!”, obietterà qualcuno. Obiezione accolta, ma in questa fase storica sarebbe da orbi ridurre il tutto all'inossidabile tennista con i capelli color carota e il dritto che buca qualsiasi superficie.
Sinner per la tripletta Slam
Avercene di traini così! E non solo per il movimento tennistico, che sta vivendo la sua primavera più bella e colorata. Sia chiaro, avere un Musetti nella Top ten stabile da un bel pezzo passa quasi in secondo piano solo perché Sinner, giustamente e meravigliosamente impietoso, maciulla tutto e tutti e finisce col lasciare a terra anche compagni di squadra e amici. E anche il carrarino, infatti, ha pagato la tassa Sinner. In contanti, senza ricevere il becco di un euro di resto. Ma oggi sarà davanti alla tv proprio come tutti gli altri a tifare per il compagno di Davis che incrocia - guarda un po' - un altro che le pagine di storia non si limita a scriverle ma le vuole incidere nella roccia: Alcaraz. E rieccoci al duello che ha infiammato finali dei Master 1000 e - soprattutto - Slam. Inutile spendere ulteriori parole per galvanizzare un match che è già epico prima che i due entrino in campo. Tv sintonizzata, oggi, sul tennis, dalle 20.
Le ragazze magiche dell'Italvolley
E di epico c'è anche altro - oh se ce n'è... - abbinato alle divise azzurre. Basti pensare alle mitiche (quasi mitologiche) ragazze del volley italiano. Da quando Julio Velasco si è accomodato sulla panchina azzurra femminile piovono vittorie e record. A profusione. Trentacinque hurrà di fila. Mica cotica. E il 36esimo corrisponderebbe alla vittoria del Mondiale. Dopo Olimpiade e Nations League, giusto per gradire. La vittoria, non nella giornata di maggior fulgore, contro un Brasile che sembrava già indirizzato verso la finale contro la Turchia è ancor più epica. Ma contro le ragazze che parlano la stessa lingua di Calhanoglu ci giocheranno Paola Egonu e compagne. Tasto del telecomando da pigiare alle 14,30.
Il sogno di Poz
Per non farsi mancare nulla, visto che tra la partita del volley e l'ennesimo atto della saga Sinner-Alcaraz ci sono tre ore abbondanti, cosa fare? Beh, la risposta è facile: telecomando in mano direzione... basket (17,30 circa). L'Italia di Pozzecco, seconda nel girone di qualificazione agli Europei, incrocia la temibilissima Slovenia di sua maestà di Luka Doncic. Uno che, per capirci meglio, se il dio dello sport gli avesse dato il talento di un tennista sarebbe lì con Jannik e Carlitos a dividersi gli Slam e le spoglie degli avversari. Ma la polverina magica posata sul capo della stella dei Lakers che completa una struttura di quasi 2 metri è quella di Michael Jordan (non esageriamo...) o qualcosa del genere. E dunque devono sorbirselo Fontecchio e compagni. Ma l'Italia non parte sfavorita, può giocarsela alla grande, magari migliorando le percentuali al tiro (contro la Spagna ha vinto chi ha sbagliato di meno).
La missione di Ringhio
Una volta tanto finisce tra i buoni anche l'Italia del calcio. Attenzione, non sarà certo il 5-0 contro l'Estonia (che fino al minuto 45' aveva le fattezze, precise precise, di un insipido 0-0) a riesumare i fasti degli Azzurri pre-disastri: quelli che, per esempio, ai Mondiali si qualificavano con due giornate di anticipo e non vivevano con la tachicardia le partite contro le ultime 20 Nazioni del ranking (oggi accade anche questo...). Però il banchetto luculliano di venerdì se non altro dà fiducia. E ne servirà tanta contro Israele, perché in caso di sconfitta si configurerebbe uno scenario disastroso. E vincere, a meno che non si tratti di un successo in stile-Estonia (complicato, praticamente impossibile), potrebbe non bastare per scalzare, alla lunga, la Norvegia dal trono che conduce dritti dritti ai Mondiali senza passare da anticamere. E allora “Forza azzurri!" (del calcio), anche se per pigiare il telecomando si dovrà attendere lunedì sera - perché l'Italia, come ricorda il titolo, si fa in 48 ore -. “Forza azzurri!" da oggi fino a domani e poi chissà...
