Sinner-Alcaraz resa dei conti: in palio anche il primo posto mondiale. E in tribuna ci sarà Trump

Alla quinta finale di stagione, la terza di Slam, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata una sfida eterna. A Flushing Meadows i due tornano a giocarsi un traguardo che vale doppio, perché chi vince gli US Open si prende (o conserva) il primato nella classifica mondiale. E lo farà davanti agli occhi di uno spettatore d’eccezione, il presidente americano Donald Trump, atteso (ma confermato dagli organizzatori) per seguire dal vivo la finalissima tutta europea: un fatto insolito per i presidenti in carica, l’ultimo infatti a partecipare al torneo di casa era stato Bill Clinton che nel 2000 aveva assistito alla vittoria di Venus Williams nella finale femminile.

Dunque un ritorno con Trump che sarà accolto in una suite come ospite di un cliente, lui che comunque era un habitué degli US Open prima della sua elezione del 2016: e proprio dieci anni fa, nel 2015, l’ex magnate era apparso sui campi newyorchesi per assistere al quarto di finale in famiglia tra le Williams. Erano i tempi della prima campagna elettorale, e l’accoglienza allora non fu delle migliori: pioggia di fischi per lui e la moglie Melania. Allora aveva in affitto una suite che ha ceduto nel 2017, l’anno in cui è entrato in carica. Alla finale tra Alcaraz e Sinner si presenta da presidentissimo e dopo una serie di apparizioni in ambito sportivi. A parte il golf che è lo sport che pratica, Trump ha assistito a giugno alla finale della Coppa del Mondo per club. Il legame con la Fifa di Gianni Infantino non è un segreto: Trump presenzierà a dicembre il sorteggio dei Mondiali 2026 che si terrà a Washington, al Kennedy Center for the Performing Arts, l’istituzione di cui Trump, non senza polemiche, ha preso il controllo. Ma Trump si è fatto vedere anche al Superbowl, alla Daytona 500 in Florida, agli incontri UFC di Miami e Newark. A New York - disposte misure di sicurezza straordinarie - vedrà sfidarsi quelli che detengono l’attuale duopolio del tennis: del resto lo spagnolo e l’azzurro sono arrivati all’atto conclusivo di un torneo cinque volte quest’anno: con gli slam sono uno pari, la vittoria a Parigi.