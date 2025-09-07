Tra marito e moglie vince... l'Italia. La bellissima storia di sport nella finale del mondiale di volley

E' stata una finale speciale quella dei Mondiali 2025 di volley femminile. Con una storia speciale... Da un lato Monica De Gennaro, il libero dell’Italia; dall’altro Daniele Santarelli, il Commissario Tecnico della Turchia: sono marito e moglie. Per la campionessa è stata l’ultima partita con la maglia azzurra, dopo una carriera di sfolgoranti successi. E l'ha chiusa alla grande, vincendo anche il titolo di miglior libero della manifestazione. La storia con Daniele Santarelli è nata sul campo da gioco. Lui l’allena da tempo nell’Imoco Conegliano dominante, ma dal 2018 è suo avversario con le Nazionali: dopo essere stato c.t. di Croazia e Serbia, Santarelli guida la Turchia, mentre De Gennaro è il libero della Nazionale.

Nel 2017 i due sono convolati a nozze. Oggi pomeriggio l’uno contro l’altra: “Ci meritavamo entrambi di disputare una finale mondiale. Chiaro, con mio marito c’è un rapporto che va oltre la pallavolo e ammetto che sono felicissima per lui, ma al tempo stesso credo che sia una bella cosa per tutta la pallavolo italiana, perché Daniele sta facendo grandi cose con la Turchia e di questo gliene va dato atto. Per quanto ha vinto e per quanto lavora, merita di essere su questo palcoscenico. Detto ciò, il mondiale era l’unica medaglia d’oro mancante alla mia collezione, visto che ho conquistato quella olimpica, quella europea e anche quella della VNL".