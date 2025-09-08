Sinner: "Non sono una macchina, posso sbagliare anche io". Alcaraz: "Quest'anno ho visto Jannik più della mia famiglia"

«E' migliorato. Penso che abbia fatto tutto un pò meglio oggi. Ha alzato il livello, ha giocato meglio di me. Non era semplicemente la mia giornata». Lo ha detto Jannik Sinner dopo la sconfitta alla finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz. «Non sono una macchina, posso sbagliare anche io», ha messo in evidenza.

«Fisicamente oggi stavo abbastanza bene. C'erano due o tre cose che non erano lì dove volevo. Sono stato troppo prevedibile», ha aggiunto dicendosi «contento» della sua stagione di Slam e assicurando che lavorerà per cambiare qualcosa nel suo gioco. «A volta bisogna uscire dalla confort zone» e cambiare e rischiare, ha spiegato Sinner.

«Allo stadio c'era una bella atmosfera», ha risposto a chi gli chiedeva se avesse fatto caso ai molti posti vuoti sugli spalti almeno nella prima parte della partita. Molti spettatori sono infatti rimasti bloccati fuori a causa della stretta sui controlli di sicurezza dovuta alla presenza del presidente americano Donald Trump.