Sinner perde la poltrona ma non la... speranza: ecco cosa serve nei prossimi mesi per riscavalcare Alcaraz

Dopo 65 settimane da dominatore, a Flushing Meadows é tramontato il sole sul regno di Sinner I, mentre il 22enne fuoriclasse spagnolo ha iniziato il suo quinto periodo da leader del pianeta tennis e la 37ma settimana complessiva in vetta. Che i due siano destinati a scambiarsi le posizioni più volte negli anni a venire sembra certo ed é inevitabile chiedersi: a quando il prossimo ribaltone? Molto dipende dai punti che ciascuno dovrà difendere da qui alla fine dell’anno. E si scopre che per vedere il controsorpasso potrebbero servire diversi mesi. Il ranking tiene conto solo dei punti conquistati nell’ultimo anno. Quando un torneo si rigioca, i punti dell’edizione precedente 'scadonò per essere sostituiti con quelli ottenuti nella più recente. E questo favorisce Alcaraz , che da qui alla fine del 2025 dovrà difendere solo 950 punti, contro i 2880 di Jannik .

Settecentosessanta punti, apparentemente pochi. Sono quanti separano Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel primo lunedì dopo che il risultato della finale US Open ha ribaltato le gerarchie, riportando lo spagnolo al numero 1 del ranking Atp che aveva perso nel 2023. Pochi, beninteso, se paragonati all’abisso di 4850 punti che dividono l'azzurro dal numero 3, Alexander Zverev .

L’azzurro potrebbe decidere di giocare tornei che l’anno scorso aveva scartato. Intanto ha già annunciato che ad ottobre sarà a Vienna (Atp 500, dove vinse nel 2023). A fine settembre tornerà in campo a Pechino (altro Atp 500), dove l’anno scorso perse in finale proprio contro Alcaraz. Qui il murciano non ci sarà, ma giocherà il torneo di Tokyo. Quindi, l’azzurro potrebbe vincere in Cina e prendere 500 punti, ma Carlos potrebbe vanificare il guadagno facendo lo stesso in Giappone. Poi (1-12 ottobre) c'é Shanghai, dove Sinner - campione in carica - difende 1.000 punti contro i 200 di Alcaraz, che nel 2024 si fermò ai quarti. Alle Atp Finals (9-16 novembre) altro bottino pesante: 1.500 punti da difendere per la vittoria del 2024, contro i 200 di Alcaraz.

Il periodo più favorevole all’altoatesino potrebbe perciò iniziare a febbraio 2026. Sarà fondamentale per lui difendere le vittorie 2024 e 2025 agli Australian Open. Quindi dovrebbe avere la strada spianata rispetto all’avversario, visto che quest’anno è stato fermo tre mesi per scontare la squalifica dovuta al caso Clostebol. Sarà poi il campo a parlare e sconvolgere ogni previsione.