Mondiali di volley maschile nelle Filippine, De Giorgi sceglie i 14 azzurri. Domenica l'esordio senza i calabresi Lavia e Laurenzano

Il ct Ferdinando De Giorgi ha scelto l'Italia che scenderà in campo per i mondiali di pallavolo al via nelle Filippine. Il tecnico ha ufficializzato la lista dei 14 azzurri che prenderanno parte alla 21/a edizione della rassegna iridata. La nazionale esordirà domenica contro l'Algeria. Della spedizione non fa il rossanese Daniele Lavia, fermato un infortunio alla mano e costretto al forfait. Non convocato l'altro cosentino della spedizione Gabriele Laurezano.

La squadra

- Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli
- Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo
- Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
- Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
- Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

