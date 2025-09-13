Ahi Larissa! Flop di Iapichino ai Mondiali di atletica: non arriva la qualificazione alla finale: “Sono sotto shock”

Uno shock. Larissa Iapichino non è riuscita a centrare la qualificazione alla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo.

Eliminazione al fotofinish

L’azzurra, attesa tra le protagoniste della rassegna iridata, ha chiuso le qualificazioni con la misura di 6.56 metri, che la collocava al 13° posto. All’ultimo tentativo non è riuscita a migliorarsi, fermandosi a 6.32. Solo le prime dodici accedevano alla finale e per la saltatrice italiana la corsa si è così conclusa in anticipo.

Le parole dell’atleta

«Credo che adesso bisogna analizzare tutto bene con calma. Non voglio parlare ora della gara, che si commenta da sola. Sono sotto shock, non ho emozioni: per questo preferisco parlare dopo», ha dichiarato Larissa Iapichino ai microfoni di RaiSport, visibilmente delusa.