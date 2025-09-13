Atletica, ai Mondiali nipponici brilla il bronzo di Fabbri nel lancio del peso

L'Italia non si ferma più ai Mondiali di atletica nipponici. Leonardo Fabbri è medaglia di bronzo nel getto del peso ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L’azzurro, argento due anni fa a Budapest, è stato protagonista di una finale ampiamente sopra i 21 metri con il miglior lancio a 21,94. Oro allo statunitense Ryan Crouser con 22,34, argento al sorprendente messicano Uziel Munoz con 21,97, misura ottenuta al sesto lancio e primato nazionale.