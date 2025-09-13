Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Atletica, ai Mondiali nipponici brilla il bronzo di Fabbri nel lancio del peso

Leonardo Fabbri of Italy competes in the men's Shot Put during the Diamond League Golden Gala athletics meeting at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 30 August 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

L'Italia non si ferma più ai Mondiali di atletica nipponici. Leonardo Fabbri è medaglia di bronzo nel getto del peso ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L’azzurro, argento due anni fa a Budapest, è stato protagonista di una finale ampiamente sopra i 21 metri con il miglior lancio a 21,94. Oro allo statunitense Ryan Crouser con 22,34, argento al sorprendente messicano Uziel Munoz con 21,97, misura ottenuta al sesto lancio e primato nazionale.

