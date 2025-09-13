Mondiali di Atletica: Antonella Palmisano argento nella 35 km di marcia

Antonella Palmisano è la nuova vicecampionessa del mondo della 35 chilometri di marcia. La marciatrice azzurra ha conquistato l’argento sulle strade di Tokyo nella prima giornata della 20esima edizione dei Campionati mondiali di atletica. 'Nelly' ha concluso la gara in 2 ore 42'24. Medaglia d’oro alla spagnola Maria Perez che ha tagliato il traguardo in 2 ore 39'01. Bronzo a Paula Milena Torres (2 ore 42'44). Palmisano nel 2021 si era laureata campionessa olimpica della 20 chilometri.

Nuova eccellente prestazione per Palmisano che per la terza volta in carriera è salita sul podio iridato, la prima sulla 35 km, dopo i bronzi nella 20 km a Londra 2017 e a Budapest 2023. Antonella, sempre nella 20 km, ha conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Tokyo nel 2021 sulle strade di Tokyo e il titolo europeo a Roma 2024. La 34enne marciatrice pugliese di Mottola, tesserata per le Fiamme Gialle, allenata dal marito Lorenzo Dessi, che gareggia con il fermacapelli a forma di fiore che le cuce all’uncinetto sua madre sarta, è stata autrice di una prestazione da incorniciare in una mattinata con cielo coperto ma caratterizzata da tanta umidità. La spagnola Maria Perez, al secondo titolo iridato consecutivo, è andata in fuga attorno al 23esimo chilometro e sul traguardo ha salutato l’azzurra con un inchino per poi stringerla in un abbraccio. Antonella ritornerà in gara sabato prossimo nella penultima giornata dei Mondiali di Tokyo nella 'sua' 20 chilometri.