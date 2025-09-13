Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Motogp a Misano, Bezzecchi è incontenibile e centra la doppietta: pole più sprint

Motogp a Misano, Bezzecchi è incontenibile e centra la doppietta: pole più sprint

di

Marco Bezzecchi vive una giornata indimenticabile a Misano: il 27enne riminese dell’Aprilia centra la pole in mattinata e vince la Sprint del pomeriggio, approfittando anche della caduta di Marc Marquez, ma dimostrando solidità e ritmo. Sul podio con lui Alex Marquez, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo davanti a Franco Morbidelli.

Marquez senior, leader del Mondiale, era risalito fino al comando ma è scivolato, tra l’esultanza del pubblico. «Ho sbagliato quando ormai il più era fatto», ha ammesso.

In classifica Bezzecchi riduce il distacco da Bagnaia, solo 13° e senza punti, portandosi a -28. Alex Marquez guadagna terreno, mentre il mondiale resta nelle mani di Marc, atteso protagonista anche nel GP di domani.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province