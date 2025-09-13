Motogp a Misano, Bezzecchi è incontenibile e centra la doppietta: pole più sprint

Marco Bezzecchi vive una giornata indimenticabile a Misano: il 27enne riminese dell’Aprilia centra la pole in mattinata e vince la Sprint del pomeriggio, approfittando anche della caduta di Marc Marquez, ma dimostrando solidità e ritmo. Sul podio con lui Alex Marquez, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo davanti a Franco Morbidelli.

Marquez senior, leader del Mondiale, era risalito fino al comando ma è scivolato, tra l’esultanza del pubblico. «Ho sbagliato quando ormai il più era fatto», ha ammesso.

In classifica Bezzecchi riduce il distacco da Bagnaia, solo 13° e senza punti, portandosi a -28. Alex Marquez guadagna terreno, mentre il mondiale resta nelle mani di Marc, atteso protagonista anche nel GP di domani.