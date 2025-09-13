Palermo, 250 giovani da tutta la Sicilia in Cattedrale per gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano

Sono stati 250 i giovani provenienti da tutta la Sicilia che hanno partecipato a una festa all'insegna dello sport e del gioco, animando il sagrato della Cattedrale di Palero. Un vero e proprio Villaggio dello sport organizzato in occasione della celebrazione degli “80 anni di Sport e di Impegno a Servizio della Comunità Siciliana” del Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Sicilia: un traguardo storico per l’associazione ma anche un’occasione di slancio verso il futuro. L'evento si è inserito nell'ambito di Palermo Capitale del Volontariato. Da 80 anni, infatti, il CSI è una presenza viva e capillare in Sicilia: un’esperienza di sport educativo e popolare che coinvolge giovani, allenatori, arbitri, dirigenti, parroci ed educatori offrendo opportunità di crescita, incontro, ascolto e accoglienza. Ad accogliere tutti i partecipanti dando avvio al Giubileo regionale dello sport è stato l'arcivescovo Corrado Lorefice. Dopo un momento di preghiera sulla tomba del Beato Pino Puglisi i giovani hanno animato il sagrato della cattedrale con gare e attività polisportive. In serata il pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia a Montepellegrino, segno di fede e tradizione profondamente radicata nella città.

“Lo sport eleva la ricchezza tipica di ogni uomo e ogni donna - ha detto l'arcivescovo Corrado Lorefice – perchè, come ogni arte, è sempre voce dello spirito. Desideriamo che i giovani crescano all'insegna della pienezza della vita. Il gioco insieme è la verità della vita umana perchè è incontro, condivisione e capacità di misurasi con l'altro. Il CSI è capace di mettere insieme tantissimi giovani nella sfida educativa e formativa che porta avanti. Il Cristianesimo riesce a valorizzare e tirare fuori ancora di più quella che è la vocazione di ogni essere umano. Lo sport è anche uno strumento di pace affinchè diversi popoli si possano incontrare all'insegna proprio di questa”. “Noi facciamo parte della parrocchia di Santa Chiara di Assisi - ha raccontato il giovane volontario palermitano Gabriele Scaravino di 21 anni -. Come volontari oggi ci mettiamo a servizio dei più piccoli valorizzando il grande dono di potere divertirci tutti insieme”. “E' la prima volta che partecipo - ha detto Giovanni, 16 anni di Mussomeli - ed è davvero molto bello potere incontrare altri giovani di altre parti della Sicilia”. “Abbiamo accompagnato un gruppo di giovani della parrocchia Cristo Re di Mussomeli - ha raccontato Vincenzo Zarbo un giovane volontario di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta -. E' una giornata bellissima di gioia, di divertimento e di condivisione per tutti”.