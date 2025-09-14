Jacobs, riflessioni amare dopo l'eliminazione dai Mondiali: “Non so se vale la pena proseguire. La 4x100? Forse meglio altri”

«Mi sento pesante, non fluido, lo scorso anno ho corso ancora in 9"85, la testa mi dice che in questo momento non riesce a continuare con queste delusioni. So che non valgo 1016 ma la stagione è stata quel che è stata. Non so se andrò avanti: devo prendermi tempo e capire se ne vale la pena proseguire. 4x100? Forse c'è qualche giovane più meritevole». Parole chiare quelle di Marcell Jacobs che ai microfoni di RaiSport, dopo l’eliminazione in semifinale ai Campionato mondiali di Tokyo, parla del suo futuro meditando anche un possibile ritiro. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro oggi ha corso i 100 metri in 10"16 terminando la sua semifinale al sesto posto e, quindi, restando escluso dalla finale. Jacobs sulla pista dello stadio nazionale della capitale giapponese l’1 agosto 2021 aveva conquistato lo storico oro olimpico dei 100 metri. Quella stessa sera di quattro anni fa, Gianmarco Tamberi si laureò campione olimpico del salto in alto e oggi è stato eliminato a 2,21 nelle qualificazioni.