Mondiali... di fairplay, l'olandese Van De Velde nei 3000 siepi torna indietro e aiuta un avversario in difficoltà

Ai Mondiali di atletica di Tokyo, il belga Tim Van de Velde ha rinunciato a ogni ambizione personale per compiere un gesto di grande sportività. Durante la terza batteria dei 3000 siepi, dopo essere rimasto coinvolto in una caduta alla riviera, l’atleta si trovava nelle retrovie. A pochi metri dal traguardo, accortosi delle difficoltà del colombiano Carlos San Martin, che faticava a superare l’ultimo ostacolo, ha scelto di tornare indietro e offrirgli la propria spalla.

I due hanno così concluso la gara insieme, ultimi ma protagonisti di un momento esemplare. Diversa la sorte di Lamecha Girma, primatista mondiale della specialità, anch’egli caduto ma poi capace di recuperare e qualificarsi. Per Van de Velde e San Martin, invece, niente avanzamento di turno, ma la certezza di aver dato al pubblico una lezione sul vero significato dello sport.