Al Como non basta Nico Paz: Ramon si fa espellere e il Genoa pareggia nel recupero

Finisce in parità il posticipo tra Como e Genoa. Avanti i lariani nel primo tempo con una perla di Nico Paz, ma al Genoa va il merito di averci creduto fino alla fine, famelico nello sfruttare i sei minuti finali in superiorità numerica. Decide infatti il rosso diretto a Ramon perché il Como non riesce a riorganizzarsi in fretta e il pari di Ekuban arriva dopo pochi istanti. Primo tempo intenso, ruvido, ma divertente. Tante le occasioni per entrambe le squadre ma ad andare negli spogliatoi in vantaggio è il Como grazie ad uno splendido gol di Nico Paz, sempre più decisivo. Al 13' l’argentino fa un giro su se stesso liberandosi di due avversari poi fa partire un siluro di sinistro imprendibile per Leali. Ancora una volta Nico Paz fa vedere tutta la sua qualità sbloccando una partita complicata e fisica.

Alvaro Morata, per la prima volta titolare con la maglia del Como, fatica a costruire per il pressing intenso e fisico del Genoa. I rossoblu, infatti, scendono in campo aggressivi e dettando un ritmo molto alto cercando di fermare sul nascere la manovra veloce del Como. Alla mezzora i lariani potrebbero anche trovare il raddoppio ma Morata sciupa clamorosamente: prima Leali nega il gol a Kuhn con una gran parata, poi lo spagnolo da due passi non ribadisce in porta e calcia fuori. Poco dopo ribaltamento di fronte ed è il Genoa a sfiorare il gol: gran passaggio di Malinovskyi per Martin che a sua volta serve Colombo. Il tiro dell’attaccante viene respinto dal portiere del Como e dopo una serie di batti e ribatti la palla va a Masini ma Valle si supera deviando in angolo. Nella ripresa il Genoa non cambia registro con entrate dure sul portatore di palla ma il Como è sempre pericoloso. Al 18' il tiro a giro di Caqueret finisce di poco a lato. Fabregas richiama Morata che avrebbe potuto sfruttare meglio la chance da titolare.