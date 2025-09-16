Coppa Davis femminile, Cocciaretto e Paolini vincono in rimonta contro la Cina: Italia in semifinale

L’Italtennis femminile approda in semifinale della Billie Jean King Cup 2025. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto, è arrivato quello altrettanto sofferto di Jasmine Paolini, ottava della classifica Wta, che nel secondo singolare ha piegato in rimonta Xinyu Wang, n.34 del mondo, per 4-6 7-6(4) 6-4, regalando così il 2-0 alla squadra azzurra contro le padrone di casa della Cina sul cemento indoor di Shenzen, nell’incontro di apertura delle Finals. L’Italia, campione in carica, giocherà il 19 settembre, sempre alle 11, contro Spagna o Ucraina; la finale invece è prevista il 21 settembre, sempre alla stessa ora.