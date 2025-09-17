Coppa Davis, sorteggio a Bologna: Italia trova l’Austria sulla strada che porta alla terza insalatiera di fila. La Spagna? Solo in finale

L’“insalatiera” sarà assegnata per la prima volta in Italia che, da padrona di casa, punta alla terza vittoria consecutiva. La sfida tra le otto squadre si giocherà dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere. L’Italia esordirà nei quarti contro l’Austria, come determinato dal sorteggio avvenuto alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Gli altri accoppiamenti dei quarti sono Francia-Belgio, Argentina-Germania e Spagna-Repubblica Ceca.

«L’incontro con la Spagna sarebbe stato il più stimolante in assoluto – ha commentato il capitano azzurro Filippo Volandri – ma ora l’obiettivo è guardare all’Austria, squadra tosta che dovrà essere studiata». Il tecnico ha sottolineato che «la parte più difficile sarà fare le convocazioni», attese un mese prima della competizione, spiegando di avere «nove giocatori che meriterebbero tutti di giocare» a fronte di cinque posti disponibili.