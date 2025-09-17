Mondiali Tokio, Furlani oro nel lungo: è il primo per l'Italia. "Giornata da sogno, oggi qualcosa di magico"

Mattia Furlani conquista il primo oro dell’Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l’azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale

Furlani, 20 anni, aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8.39 e scavalcando il giamaicano Gayle, argento a 8.34, e il cinese Shi, bronzo con 8.33. L’azzurro aveva già vinto i Mondiali indoor di Nanchino 2025, ed era stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino.

Subito dopo l’ultimo salto, Furlani è andato a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice, avvolto in una bandiera tricolore. «Numeri uno, siamo i numeri uno», ha gridato al suo staff

«Non so se è tutto vero, finchè non sento l’inno non ci credo: è una medaglia che pesa, stasera è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta: ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto aggiustando la tecnica salto dopo salto». Sono le parole di Mattia Furlani, neo campione del mondo di salto in lungo a Tokyo, a 'RaiSport'. «Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile, grazie a mio padre, grazie a tutti - ha aggiunto Furlani, portacolori delle Fiamme Oro - è stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo, adesso è realtà. E’ stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato è arrivato. Per me è solo l’inizio, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati è davvero fantastico».