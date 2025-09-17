Un figlio (e fratello) d'arte freddo, veloce e... maturo: ecco chi è Mattia Furlani, oro ai Mondiali d'atletica

Mattia Furlani ha soltanto vent’anni ma è già entrato nella leggenda. Ai Mondiali di Tokyo l’azzurro ha conquistato l’oro nel salto in lungo, firmando un balzo da 8,39 metri, nuovo primato personale, e diventando così il più giovane campione del mondo della specialità. Un risultato che segna una svolta per l’atletica italiana: mai prima d’ora un atleta azzurro aveva trionfato in un mondiale outdoor nel lungo maschile.

Un talento di famiglia

Nato a Marino, in provincia di Roma, il 7 febbraio 2005, Furlani è cresciuto in una vera e propria famiglia sportiva. Il padre Marcello, ex altista da 2,27 metri, è il suo allenatore; la madre Khaty Seck è stata velocista, mentre la sorella Erika si è distinta anch’essa nell’alto. Un’eredità genetica e culturale che Mattia ha trasformato in talento e determinazione, trovando nelle Fiamme Oro di Padova il contesto ideale per crescere.

La scalata verso l’oro