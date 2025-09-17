Un figlio (e fratello) d'arte freddo, veloce e... maturo: ecco chi è Mattia Furlani, oro ai Mondiali d'atletica

Mattia Furlani ha soltanto vent’anni ma è già entrato nella leggenda. Ai Mondiali di Tokyo l’azzurro ha conquistato l’oro nel salto in lungo, firmando un balzo da 8,39 metri, nuovo primato personale, e diventando così il più giovane campione del mondo della specialità. Un risultato che segna una svolta per l’atletica italiana: mai prima d’ora un atleta azzurro aveva trionfato in un mondiale outdoor nel lungo maschile.
Un talento di famiglia
Nato a Marino, in provincia di Roma, il 7 febbraio 2005, Furlani è cresciuto in una vera e propria famiglia sportiva. Il padre Marcello, ex altista da 2,27 metri, è il suo allenatore; la madre Khaty Seck è stata velocista, mentre la sorella Erika si è distinta anch’essa nell’alto. Un’eredità genetica e culturale che Mattia ha trasformato in talento e determinazione, trovando nelle Fiamme Oro di Padova il contesto ideale per crescere.
La scalata verso l’oro
Il suo percorso è stato una progressione costante: nel 2022 il doppio oro europeo U18 (lungo e alto), nel 2023 le affermazioni giovanili internazionali, fino al bronzo olimpico di Parigi 2024 con 8,34. Il titolo mondiale indoor a Nanchino (8,30) aveva già anticipato le potenzialità di un predestinato. A Tokyo, però, il ragazzo ha fatto il salto definitivo: oro iridato con 8,39, davanti ai giganti della disciplina.
Tecnica e carattere
Furlani è apprezzato per la sua velocità in rincorsa e per la capacità di restare freddo nei momenti decisivi. Nonostante gli errori iniziali in qualificazione, ha saputo piazzare il salto perfetto quando contava. Un mix di doti tecniche e maturità che lo rendono già oggi uno dei riferimenti assoluti del salto in lungo mondiale.
L’Italia che sogna
Con questo trionfo, l’Italia dell’atletica aggiunge un tassello prezioso a una stagione da ricordare. Per Furlani è solo l’inizio: a vent’anni ha già scritto la storia, ma il futuro promette di essere ancora più luminoso.
Caricamento commenti
Commenta la notizia