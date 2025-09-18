L'Italvolley di De Giorgi si riscatta e vola agli ottavi da seconda in classifica, battuta 3-0 l'Ucraina

La nazionale italiana maschile di pallavolo di Fefè De Giorgi approda agli ottavi di finale ai mondiali in corso a Manila: battuta in tre set l’Ucraina per 25-21, 25-22, 25-18.

Dopo il ko con il Belgio per gli azzurri era categorico vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025 in quello che era a tutti gli effetti un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale.

Grazie a questa affermazione l’Italia, capitanata da Simone Giannelli, ha chiuso al secondo posto il girone F dei Mondiali, alle spalle del Belgio. Adesso, domenica 21 settembre, quando in Italia sarà mattina, gli azzurri sfideranno negli ottavi di finale l’Argentina, che ha vinto a sorpresa il girone C, eliminando la Francia di Andrea Giani, vincitrice dell’oro olimpico lo scorso anno a Parigi, non ammessa fra le prime 16 della kermesse iridata. Fuori dagli ottavi di finale anche il Brasile, che non ha superato il girone H. In caso di un eventuale successo contro l’Argentina, nei quarti di finale l’Italia sfiderebbe la vincente del match Belgio-Finlandia.