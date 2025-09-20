Formula 1, Gran premio dell’Azerbaijan: Verstappen in pole position. Male le Ferrari

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP dell’Azerbaijan, che si corre domani sul circuito di Baku. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la Williams di Carlos Sainz.

Per Verstappen é la 46ma pole in carriera (la sesta quest’anno). In seconda fila ci sono Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes). Settimo tempo per la McLaren di Lando Norris, che ha approfittato solo in parte dell’incidente in cui é incappato il compagno di team Oscar Piastri, nono sulla griglia. Sabato da dimenticare per le Ferrari: Leclerc partirà 10mo, Hamilton 12mo.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma domani sui 51 giri del circuito di Baku, pari a 306,049 km.

1a fila

1. Max Verstappen (NED) Red Bull in 1'41"117 alla media di 213.720 km/h

2. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'41"595