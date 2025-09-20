Formula 1, Gran premio dell’Azerbaijan: Verstappen in pole position. Male le Ferrari

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP dell’Azerbaijan, che si corre domani sul circuito di Baku. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la Williams di Carlos Sainz.
Per Verstappen é la 46ma pole in carriera (la sesta quest’anno). In seconda fila ci sono Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes). Settimo tempo per la McLaren di Lando Norris, che ha approfittato solo in parte dell’incidente in cui é incappato il compagno di team Oscar Piastri, nono sulla griglia. Sabato da dimenticare per le Ferrari: Leclerc partirà 10mo, Hamilton 12mo.
Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma domani sui 51 giri del circuito di Baku, pari a 306,049 km.
1a fila
1. Max Verstappen (NED) Red Bull in 1'41"117 alla media di 213.720 km/h
2. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'41"595
2a fila
3. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1'41"707
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1'41"717
3a fila
5. George Russell (GBR) Mercedes 1'42"070
6. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1'42"143
4a fila
7. Lando Norris (GBR) McLaren 1'42"239
8. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1'42"372
5a fila
9. Oscar Piastri (AUS) McLaren no time
10. Charles Leclerc (MON) Ferrari no time
6a fila
11. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1'41"857
12. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1'42"183
7a fila
13. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 1'42"277
14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1'43"061
8a fila
15. Oliver Bearman (GBR) Haas no time
16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1'42"779
9a fila
17. Nico Hulkenberg (GER) Kick Sauber 1'42"916
18. Esteban Ocon (FRA) Haas 1'43"004
10a fila
19. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1'43"139
20. Alexander Albon (THA) Williams 1'43"778
