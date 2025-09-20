La “maledizione” delle fedi colpisce un altro campione: Bonfim vince l'oro ai Mondiali... e perde l'anello nuziale

Caio Bonfim ha perso un oro, ma ne ha vinto un altro: il marciatore brasiliano ha rivelato, dopo essersi proclamato campione del mondo dei 20 chilometri di marcia, di aver perso durante la gara la sua fede nuziale."Ho perso la mia fede nuziale al terzo chilometro. Credo che a mia moglie non importerà perchè ho vinto la medaglia d’oro», ha detto Bonfim ridendo dopo la sua vittoria di sabato a Tokyo."Lei ha sempre creduto in me. Dopo aver vinto l’argento nei 35 km [sabato scorso], mi ha detto di credere in me stesso, che avrei vinto l’oro», ha detto.Bonfim si è reso autore di una grande rimonta negli ultimi due chilometri, ma ha ammesso di non sapere di essere in testa quando ha superato il cinese Zhaozhao Wang e lo spagnolo Paul McGrath."Li ho superati, ma pensavo di essere secondo. In quel momento pensavo solo a vincere un’altra medaglia, senza sapere che sarebbe stata d’oro», ha affermato. Bonfim, a 34 anni, conquista la sua quarta medaglia mondiale e la prima d’oro, un anno dopo aver vinto l’argento olimpico nei 20 chilometri a Parigi 2024.