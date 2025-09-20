Mondiali di atletica, 4x100 eliminata: “Jacobs toccato da un avversario”. Ma il ricorso viene respinto

Fuori con il sesto tempo in batteria la 4X100 uomini ai mondiali di atletica in corso a Tokyo. Respinto il ricorso della staffetta veloce presentata a causa di un contatto tra l’atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione. Finale conquistata invece per la 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione che in 3:24.71, si prende il quarto posto con l’ultimo crono di recupero. Le azzurre corrono il terzo tempo italiano di sempre e conquistano il pass per la terza edizione consecutiva. Eliminata la 4x100 donne. «Io ho sentito un colpo alla spalla - ha detto Jacobs ai microfoni della Rai - io ero nella mia corsia. Dispiace perché potevamo fare bene».