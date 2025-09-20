Super Nadia di bronzo! Battocletti terza sulla distanza dei 5000 metri ai Mondiali: settimo oro da record per l'Italia

Nadia Battocletti medaglia medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. 14'55"42 il crono della 25enne di Cles, che porta l’Italia a quota sette medaglie nella manifestazione: superato Goteborg 1995 con sei medaglie, è record di presenze sul podio in un Mondiale per l'Italia. Oro alla kenyota Beatrice Chebet (14'54"96) davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14'55"07 e season best).