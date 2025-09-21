Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Formula 1, Gran premio dell’Azerbaijan: trionfa Verstappen, Sainz e' terzo. Domenica anonima per le Ferrari

Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands leads at the start of the Formula One Azerbaijan Grand Prix in Baku, Azerbaijan, 21 September 2025.

Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15» di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1. La gara del leader del Mondiale Oscar Piastri termina al primo giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della settima piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente ottavo e nono. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), quinto, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), sesto; completa la top 10 l’altra Racing Bulls di Isack Hadjar.

