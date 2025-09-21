Mondiali di atletica, ottave le azzurre nella 4x400

Per l’Italia il Campionato mondiale di atletica leggera di Tokyo si è concluso con l’ottavo ed ultimo posto delle azzurre della staffetta 4x400 . La spedizione italiana nella capitale giapponese ha conquistato ben sette medaglie, storico record (precedente primato era di sei nel 1995). L’Italia ha conquistato l’oro con Mattia Furlani nel salto in lungo, gli argenti con Nadia Battocletti nei 10.000 metri, Andrea Dallavalle nel salto triplo ed Antonella Palmisano nella 35 km di marcia, e i bronzi con Battocletti nei 5000 metri, Leonardo Fabbri nel peso ed Iliass Aouani nella maratona.

La staffetta 4x400 maschile è stata vinta dal Botswana (2'57"76) davanti agli Stati Uniti (2'5783), due millesimi in meno rispetto al Sud Africa. Storico nei 5000 metri che vedono un ordine d’arrivo senza bandiere di Paesi africani. L’unico podio senza Africa nei 5000 iridati era stato quello della prima edizione di Helsinki '83. Successivamente almeno un atleta rappresentante di una nazione africana era sempre presente. A Tokyo ha vinto lo statunitense Cole Hocker che dopo la squalifica nei 1500, ha dimostrato la sua supremazia vincendo in 12'58"30. Secondo il keniano di nascita ma naturalizzato belga, Isaac Kimeli (12'58"78), terzo il francese Jimmy Gressier (12'5933). Primo atleta di un Paese africano, l’etiope Biniam Mehary, quinto (12'59"95). Negli 800 metri successo della keniana Lilian Odira (1'54"62) davanti alle britanniche Georgia Hunter Bell (1'54"90) e Keely Hodgkinson (1'54"91). Nel decathlon oro alla Germania con Leo Neugebauer (8804 punti), argento al portoricano Ayden Owens-Delerme (8784). Al Mondiale di Tokyo hanno preso parte 2.202 atleti in rappresentanza di 198 Nazioni. La prossima edizione, la 21esima, si terrà dall’11 al 19 settembre 2027 al 'Bird’s Nest’di Pechino.