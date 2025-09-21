Tennis, meravigliose azzurre: Paolini batte Pegula e l'Italia vince la BJ King Cup

"Giornata incredibile: ragazze commoventi. Al maschile abbiamo la Nazionale più forte del mondo; ma quello che fanno queste ragazze è roba dell’altro mondo" . Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ai microfoni di SuperTennis. "Abbiamo vinto contro le cinesi in casa loro. Poi abbiamo ribaltato la Ucraina. Infine oggi abbiamo vinto contro la superpotenza Usa, conquistando due match dove partivamo sfavoriti. Sono contento in primi per la capitana Garbin. Paolini si è confermata e poi oggi è venuta fuori la Cocciaretto. A ruota abbiamo la giovane Grant, che promette bene", ha aggiunto Binaghi. " Ora toccherà ai ragazzi, a Bologna, provare a difendere il titolo vinto gli ultimi due anni in Coppa Davis ", ha concluso il numero uno della Fitp, che dopo il bis in Billie Jean King Cup, dopo il successo del 2024, sogna ora il tris in Coppa Davis, dopo i trionfi del 2023 e della passata annata.

L’Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula . Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l’Italia conquista il titolo per il secondo anno consecutivo e priva gli Stati Uniti del 19 trofeo in questa competizione.

"Sapevo che lei era forte e io ho cercato di giocare al meglio. Ci sono riuscita, vincendo una grande partita". Queste le parole di Elisabetta Cocciaretto, ai microfoni di SuperTennis, dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro nel primo singolare della finale di BJK Cup fra le azzurre e gli Stati Uniti. "Dovevo essere aggressiva. Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra", ha aggiunto la marchigiana.

«E' incredibile. Oggi era un match veramente duro. Essere riuscite a vincere 2-0 è bellissimo. Avere di nuovo questa Coppa fra le mani è stupendo. Il team ha lavorato alla grande in questa settimana e durante tutto l’anno». Così, ai microfoni di SuperTennis, dopo il successo dell’Italia in Billie Jean King Cup, la numero uno azzurra Jasmine Paolini. A farle eco Sara Errani, al quinto trionfo in BJK Cup della carriera. «Sto pensando di smettere. Ma come faccio se continuiamo a vincere? Ci divertiamo troppo insieme. Stiamo bene e il gruppo è stupendo e ha fatto la differenza», ha detto la «veterana» azzurra