Pallone d'oro 2025: Yamal premiato tra i giovani, Luis Enrique miglior allenatore, Donnarumma miglior portiere

Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11. al 33. posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay, al 18esimo posto, tra i protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli e Lautaro Martinez dell’Inter, ventesimo. Tra gli altri si classifica al 26. posto il bomber norvegese del Manchester City Erling Haaland dietro all’altro interista Denzel Dumfries, 25esimo. Si classifica 23esimo Jude Bellingham, centrocampista inglese del Real Madrid e 17esimo l’attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski dietro all’altro attaccante del Real Madrid, il brasiliano Vinicius Jr, 16esimo. Dodicesimo posto per l’ex Napoli e campione d’Europa Khvicha Kvaratskhelia che ha preceduto il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane, 13/o. Alle 21 comincia la cerimonia di premiazione al Théâtre du Châtelet di Parigi. Per il successo Dembéle del Psg favorito davanti a Lamine Yamal.
Paris Saint-Germain miglior club
Il Psg vince il premio come miglior club maschile dell’anno nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d’Oro. I campioni d’Europa e di Francia battono la concorrenza di Barcellona, Botafogo, Chelsea e Liverpool.
A Donnarumma premio miglior portiere
Gianluigi Donnarumma vince il Trofeo Yashin maschile, premio riservato al miglior portiere della stagione, nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d’Oro. Battuta la concorrenza di Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bonou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/Psg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Sommer (Inter). Il portiere italiano, trascinatore del suo Psg alla vittoria della Champions League 2024/25 e oggi al Manchester City, ha ricevuto il premio da Gianluigi Buffon.
Luis Enrique miglior allenatore
Il tecnico del Psg, Luis Enrique, vince il trofeo Cruyff, riservato al miglior allenatore del mondo, nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d’Oro. Battuti gli italiani Antonio Conte (Napoli) ed Enzo Maresca (Chelsea), oltre ad Hansi Flick (Barcellona) e Arne Slot (Liverpool). L'allenatore spagnolo, che ha portato il suo Psg alla vittoria della Champions League 2024/2025 senza dimenticare i successi in Ligue 1 e Coppa di Francia, è stato premiato da Fabio Capello
Yamal vince premio miglior giovane
Lamine Yamal si aggiudica il Trofeo Kopa, il premio riservato al miglior giovane, nella cerimonia del Pallone d’Oro. Il fuoriclasse del Barcellona - in corsa anche per il premio più ambito - ha superato la concorrenza di altri nove giovanissimi colleghi, incluso lo juventino Kenan Yildiz.
