Pallone d'oro 2025: Yamal premiato tra i giovani, Luis Enrique miglior allenatore, Donnarumma miglior portiere

Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11. al 33. posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay, al 18esimo posto, tra i protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli e Lautaro Martinez dell’Inter, ventesimo. Tra gli altri si classifica al 26. posto il bomber norvegese del Manchester City Erling Haaland dietro all’altro interista Denzel Dumfries, 25esimo. Si classifica 23esimo Jude Bellingham, centrocampista inglese del Real Madrid e 17esimo l’attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski dietro all’altro attaccante del Real Madrid, il brasiliano Vinicius Jr, 16esimo. Dodicesimo posto per l’ex Napoli e campione d’Europa Khvicha Kvaratskhelia che ha preceduto il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane, 13/o. Alle 21 comincia la cerimonia di premiazione al Théâtre du Châtelet di Parigi. Per il successo Dembéle del Psg favorito davanti a Lamine Yamal.