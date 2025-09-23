Musetti cede in tre set, Tabilo vince il torneo di Chengdu. L'azzurro: "E' una giornata dura per me"

Sconfitta per Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Chengdu, in Cina. In finale il tennista toscano è stato battuto in tre set dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto 6-3 2-6 7-6.

"E' una giornata dura per me - ha commentato Musetti - . Faccio i complimenti a Tabilo. Abbiamo combattuto fino all’ultimo alla pari: a volte si vince, a volte si perde". "Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Abbiamo fatto un buon lavoro comunque. E’ da tanto che non vinco un titolo, ho perso ancora una volta in finale. Speriamo che la prossima volta vada bene. Saluto tutta Chengdu: questo è sempre un bel torneo", ha aggiunto l’azzurro.