Italvolley super, gli azzurri di De Giorgi annientano il Belgio 3-0 e volano in semifinale al Mondiale

Azzurri in semifinale ai Mondiali di volley in corso nelle Filippine. Nel match valido per i quarti, l’Italia di Ferdinando De Giorgi ha riscattato il ko subito nella fase a gironi e ha travolto il Belgio con un secco 3-0 con i parziali di 25-13, 25-18, 25-18. In semifinale gli azzurri affronteranno la vincente del quarto tra Polonia e Turchia.

«Abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. Adesso viene il bello». Ferdinando De Giorgi esulta dopo la vittoria-rivincita sul Belgio che ha portato l'Italvolley in semifinale ai mondiali in corso a Manila. «Volevamo fare una partita diversa rispetto all’ultima sfida con il Belgio - ha detto il ct nel dopo gara -. I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto qualche cambiamento. La chiave del servizio è stata anche importante. Li abbiamo fatti giocare spesso lontani da rete. Siamo contenti di giocare ancora per la finale. Non è facile rimanere nell’eccellenza». Al prossimo turno gli azzurri affronteranno la vincente dell’altro quarto di finale, tra Polonia e Turchia.